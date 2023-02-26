وأشار بيان الخارجية المصرية، أنه من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سوريا وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين.

وأورد المصدر أن مصر حكومة وشعبا، لا يمكن أن تتأخر يوما عن مؤازرة أشقائها.

وكان زلزال السادس من فبراير قد أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص في تركيا وسوريا، فيما أثر على حياة الملايين من الأشخاص.

وأعربت عدة دول عن مساندة تركيا وسوريا، لأجل مواجهة التبعات الكارثية للزلزال الذي تلته هزات ارتدادية كثيرة.