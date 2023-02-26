نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، ما تردد عن بيع قناة السويس بتريليون دولار، واصفا ذلك بـ "الإشاعات والأكاذيب".
وقال السيسي في كلمة خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية وإعمار سيناء: "لغاية دلوقتي فيه حجم من الأكاذيب والشائعات غير طبيعي آخرهم الكلام اللي اتقال خلال الشهر الماضي عن أننا بنبيع قناة السويس وفيه عرض بتريليون دولار لكني عارف أن المصريين منتبهين ومش هيصدقوا".
وأكد الرئيس المصري، أن الدولة نجحت في إجهاض مخطط تحويل سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب.
وشدد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ خطة كبرى لتحقيق معدلات تنمية عالية في سيناء.
وأضاف أن "نجاح أجهزة الدولة المختلفة في حصار ظاهرة الإرهاب أتاح للدولة القدرة لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لسيناء".
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة السيسي:
- الإرهاب كان يعوق حياة الناس وليس التنمية فقط.
- كان مستهدفا تحويل سيناء إلى بؤرة دائمة للإرهاب، وهو ما تصدت له الدولة المصرية بكل قوة ونجحت في منعه.
- الدولة المصرية لم تكن تنفذ مشروعات للتنمية والتعمير في سيناء بسبب ارتفاع التكلفة.
- سيناء مساحتها 60 ألف كيلو متر، وتحتاج لتكلفة عالية لتنفيذ شبكات الطرق ومحطات الكهرباء.
- التكلفة للتنمية في سيناء عالية وهذا ما أعاق التنمية خلال الفترة التي مرت.
- استمرار استهداف الدولة المصرية بالشائعات والافتراءات بعدما نجحنا في تقويض المخطط الإرهابي.
- الفهم والوعي الذي يتسم به الشعب المصري هو الضمانة القوية لحماية البلاد من كافة الأخطار.
- وجه السيسي الشكر لبعض رؤساء الشركات المنفذة لعدد من الأعمال والمشروعات في سيناء.