ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وأضافت: "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

ويأتي هذا الإجراء لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب.

وتشمل القائمة الأسماء التالية:

1- حسن أحمد مقلد

2- راني حسن مقلد

3- ريان حسن مقلد

أما الكيان الذي شملته القائمة فهو CTEX Exchange.