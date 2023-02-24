أدانت محكمة ألمانية، موفق دواه أبو عكر، والذي يحمل الجنسيتين الفلسطينية والسورية في جريمة حرب وجرائم قتل لإطلاقه قنبلة يدوية على حشد من المدنيين الذين كانوا ينتظرون الطعام في دمشق عام 2014. وحكم عليه بالسجن المؤبد.