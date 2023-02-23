وادعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، الخميس، على سلامة وشقيقه رجا وماريان الحويك، مساعدة سلامة، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومخالفة القانون الضريبي.

وأحال الملف مع المدعى عليهم على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، طالبا استجوابهم وإصدار المذكرات القضائية اللازمة بحقهم.

وتعليقا على ذلك، قال رياض سلامة في تصريح لوكالة رويترز: "كما ذكرت سابقا أنا بريء من هذه التهم".

وأضاف: "الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام"، مشددا على أنه "سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد هذه الاتهامات".

وتابع سلامة: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون، فإن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية".

يشار إلى أن هذه التهم تأتي بعد تحقيق استمر 18 شهرا.