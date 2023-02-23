وعلى حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، ذكرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان: "التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي".

وتابعت: "نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية".

وعلى الفور، رحبت إسرائيل بقرار مسقط على لسان وزير خارجيتها، إيلي كوهين.

وقال كوهين، بحسب وكالة "رويترز"، إن القرار تاريخي ومهم بالنسبة إلى الاقتصاد الإسرائيلي والمسافرين الإسرائيليين".

وأعرب كوهين عن شكره لسلطان عُمان، هيثم بن طارق، على قرار فتح الأجواء العُمانية أمام الطائرات الإسرائيلية.

ويقلص القرار العُماني المسافة أمام الطائرات الإسرائيلية في الرحلات المتوجهة إلى آسيا.