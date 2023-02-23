وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات في قطاع غزة اليوم الخميس ردا على إطلاق صواريخ، وذلك بعد يوم من مداهمة في مدينة نابلس أدت إلى مقتل 11 فلسطينيا، بينهم فتى، وإصابة أكثر من 100.

وفي وقت سابق ذكر الجيش أن 6 صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 5 منها في حين سقط السادس في منطقة مفتوحة، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وكالة فرانس برس إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر الخميس غارات على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

واستهدفت الطائرات بعدد من الصواريخ موقع بدر التابع لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، قرب مخيّم الشاطئ في شمال غرب غزة.

كما قصفت موقعاً آخر في وسط القطاع.

وسبق الغارات الاسرائيلية بساعتين تقريبا، إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بحسب شهود عيان.

وقال مصدر في حركة الجهاد الإسلامي إن عناصر حركته "أطلقوا رشقة صواريخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة ردا على مجزرة نابلس" في شمال الضفة الغربية.

وفي بيان قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إن "ما قامت به المقاومة هو رسائل تحذير ونذير للاحتلال بأن تكف عن أبناء شعبنا وتوقف عدوانها".

وتعتبر علمية التوغّل الإسرائيلية في نابلس، أمس الأربعاء، الأكثر دموية في الضفّة الغربية المحتلة منذ 2005.