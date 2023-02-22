وتخطط قيادة العمليات المشتركة بالجيش الإماراتي في مرحلة التعافي وإعادة التأهيل لتسيير مجهود بحري لنقل المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية، مع استمرار المجهود الجوي حسب الأولويات.

وسيبدأ وفد صحي من مختلف الجهات الطبية في الإمارات زيارة إلى سوريا لإعادة تأهيل المستشفيات السورية، كما سيتم البدء في تنفيذ مشاريع بناء مخيمات ومعسكرات للاجئين في كل من سوريا وتركيا.

وسيستمر عمل المستشفى الميداني في منطقة إصلاحية بمدينة غازي عنتاب إضافة إلى مستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في منطقة الريحانية بمدينة هاتاي التركية.

وبينما تم انتهاء مهمة فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في تركيا بعد إعلان السلطات التركية انتهاء عملية البحث والإنقاذ، لا يزال فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في سوريا يقوم بتدريب الفرق السورية على معدات البحث والإنقاذ التي تم إهداؤها إلى الجانب السوري.

وكانت مرحلة الاستجابة السريعة لعملية "الفارس الشهم 2 " استمرت لمدة أسبوعيين كاملين.

وتم خلالها إرسال فرق بحث وإنقاد لكل من سوريا وتركيا بمجموع 134 منقذا وتسيير جسر جوي، حيث وصل عدد الرحلات الجوية إلى عدد 136 رحلة.

وجرى نقل 3772 طنا من المواد الإنسانية والغذائية والطبية، كما تم افتتاح مستشفيين ميدانيين في تركيا.