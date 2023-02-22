وأعلن الدفاع المدني حصيلة عملياته داخل المعمل، مؤكداً إنقاذ 21 عاملاً من سطح المبنى بمساندة سُلّم الإنقاذ الخاص بفوج إطفاء، وسحب جثة أحد العمّال من داخل المعمل ونقله الى مستشفى سبلين الحكومي.

وقال رئيس مركز في المنطقة للدفاع المدني لموقع سكاي نيوز عربية "النيران لا زالت مشتعلة والمبنى مؤلف من 7 طوابق وجميعها لمصنع الكونكورد ويقع في شارع يضم مصانع أخرى وأن المواد المشتعلة ناجمة عن مادة الغاز" داعيا دعا إلى أخذ الحيطة والحذر للسكان في المنطقة.

وأضاف "ما زال الجيش اللبناني والقوى الأمنية تحاصر المنطقة وتمنع الاقتراب من الشارع المؤدي للمصنع."

وقال أحد العاملين من أفراد الدفاع المدني لموقع سكاي نيوز عربية "نعمل بجهد لإطفاء الطابق السابع والأخير مركز الحريق" مشيرا إلى أن مهمة إطفاء الحريق ليست سهلة وقد تستمر لصباح الأربعاء.

وأفاد شهود عيان لموقع سكاي نيوز عربية أن " الحريق أسفر عن انهيار أجزاء من جدران الطابق السابع في المبنى المشتعل وأن السقف لا زال موجودا حتى اللحظة".

وقال خالد عطوي من سكان المنطقة إن "جهاز الدفاع المدني ورجال الإطفاء طالبوا من سكان محيط الحريق بإخلاء المنطقة لمسافة 700 متر بسبب الحريق وخطورة تنفس المواد المشتعلة التي تصنع في صناعة الأدوات الكهربائية "

وغطى الدخان الأسود المكان وصولا إلى بيروت.

وأفادت مصادر طبية خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أنه تم نقل 8 مصابين من داخل المعمل، 4 منهم إلى مستشفى سبلين الحكومي بينهم اثنان بحالة خطرة، توفي أحدهم قبل ساعة، من التبعية البنغلادشية،واثنان إصابتهما بجروح متفرقة، إضافة إلى نقل 4 مصابين إلى مستشفى بهمن في ضاحية بيروت الجنوبية بينهم 3 إصابات بجروح متفرقة وحالة إغماء

وتجدر الإشارة إلى أنّ ثمة إصابات أخرى تم نقلها بواسطة جهات أخرى.

ويعد مصنع " كونكورد." من أبرز المصنع الوطنية اللبنانية لصناعة أجهزة التبريد والبرادات ويعد أحد أكبر المعامل في لبنان والعالم العربي.

ويضم المعمل عددا يفوق ال 3500 عامل من الجنسيات اللبنانية والسورية والبنغلادشية.

وفيما لا تزال جهود الدفاع المدني قائمة لم تتوافر أية معلومات حول أسباب الحريق الذي غطى دخانه سماء العاصمة بيروت.