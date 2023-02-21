وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في القاهرة، أن محطاته سجلت هزة أرضية على بعد 552 كيلومترا شمالي رفح، بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح البيان: "ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات".

وكان زلزال جديد قوته 6.4 درجة، الإثنين، تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة المئات في أجزاء من تركيا وسوريا، دمرها زلزال هائل قبل أسبوعين أودى بحياة عشرات الآلاف.

وقال المسؤولون إن المزيد من المباني انهار، مما أدى إلى محاصرة سكانها وإصابة أشخاص عدة في كل من البلدين.

وكان مركز الهزة الأرضية الإثنين في بلدة دفني بولاية هاتاي التركية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا من زلزال 6 فبراير الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وشعر بالهزة سكان سوريا والأردن ولبنان ومصر وإسرائيل، ثم تلتها هزة أرضية أخرة بقوة 5.8 درجات.