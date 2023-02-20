ومع حصول حزبه على 64 من إجمالي 120 مقعدا في الكنيست، يبدو من المرجح أن يفوز نتنياهو في نهاية المطاف بالتصديق على مشروعي قانون أحدهما لتعديل "قانون أساسي" شبه دستوري بشأن النظام القضائي والآخر لإصلاح نظام اختيار القضاة.

ودعت المعارضة السياسية، التي تهيمن عليها أحزاب الوسط والأحزاب العلمانية، إلى إبطاء هذه العملية خلال جلسات المراجعة البرلمانية التي شهدت خلافات في كثير من الأحيان كما شجعت المعارضة المظاهرات الأسبوعية التي عمت مدنا كبرى.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون إبطاء الإصلاحات للسماح بالحوار مع منتقديها أو تأجيلها تماما.

وقبل القراءة المقررة خلال جلسة بعد ظهر الإثنين، نشر المحتجون مقاطع مصورة على الإنترنت أثناء محاولتهم منع نواب من ائتلاف نتانياهو من التوجه إلى الكنيست في القدس.

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثمانية أفراد بسبب سلوكهم غير المنضبط وإنها غيرت مسار حركة المرور بعد أن قطع المتظاهرون بعض الطرق.

ماذا يقول منتقدو نتنياهو؟

يريد نتنياهو كبح إشراف المحكمة العليا على التشريع، وإعطاء السلطة التنفيذية نفوذا كبيرا في تعيين القضاة.

كتب زعيم المعارضة يائير لابيد على تويتر أن المظاهرات، التي تضخمت بفعل تحذيرات الاقتصاديين من هروب المستثمرين، ستتصاعد "في الكفاح من أجل الحفاظ على روح الأمة".

لابيد ندد، مثل نتنياهو، بتصرفات محتجين ظهروا في مقطع مصور على الإنترنت وهم يخبرون تالي غوتليف النائبة عن الائتلاف الحاكم بأنها لن تستطيع إخراج ابنتها المصابة بالتوحد من المنزل.

غوتليف التي وصلت إلى الكنيست في وقت سابق هذا الصباح، قالت لزملائها المشرعين "يكون هناك ثمن كلما نسمع دعوات لإراقة الدماء... والفوضى العامة والحرب الأهلية".

حثّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الحكومة والمعارضة مرارا على إجراء محادثات للتسوية.

عبّر الجانبان عن استعدادهما لذلك لكنهما لم يتفقا حول شروطه.

تظاهرات حاشدة