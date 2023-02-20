قالت متحدثة باسم حزب حركة النهضة، الإثنين، إن الشرطة استدعت راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وهو أحد أكبر أحزاب المعارضة في تونس، لاستجوابه، الثلاثاء، في إطار تحقيق.