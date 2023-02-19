ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس أن الهزة الأرضية التي وقعت صباح اليوم بمنطقة "الحقف" في محافظة الوسطى خفيفة وليس لها آثار.

وأضاف المركز أن قوة الهزة بلغت 4.1 درجة بمقياس ريختر بعمق 16.3 كيلومترات.

وقال مدير المركز، الدكتور عيسى الحسين: "إن الهزّات ذات التصنيف الخفيف عادة لا تتبعها هزات ارتدادية، مبينا أن مركز الهزة يبعد عن محافظة مسقط 451 كيلومترا، وعن مدينة صلالة 470 كيلومترا.

وأكد الدكتور محمد الكندي رئيس مركز استشارات علوم الأرض أن منطقة الهزة الأرضية لا تعد منطقة نشطة زلزاليا ولا يتوقع حدوث هزات فيها، لافتا إلى أن الهزات الأرضية الخفيفة شائعة الحدوث عالميا.