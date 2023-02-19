وكانت قد قالت الوكالة إن وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن صواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية و”حزب الله” اللبناني، في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق مما نجم عن حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة، ومنطقة ومدرسة إيرانية في كفرسوسة مما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية.

كما سقط صاروخ عند دوار المزرعة، وسط معلومات عن مقتل امرأة. واستهدفت كتيبة الرادار في تل مسيح جنوب شهبا في السويداء، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

