وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار السبت الماضي، لهجوم مماثل لداعش راح ضحيته 10 مدنيين وعسكري واحد في منطقة البادية السورية.

دلالات التوقيت

المجزرة الجديدة التي ارتكبها التنظيم بحق مواطنين يعملون على جمع الكمأة في البادية، فجرت غضبا شعبيا واسعا ودعوات لكبح جماح عودة التنظيم الإرهابي، الذي يرى مراقبون أنه عبر مثل هذا الهجوم الضخم يريد إثبات وجوده مجددا مستفيدا من الانشغال بكارثة الزلزال، والذين أبدوا خشيتهم من الانعكاسات السلبية لتزايد وتيرة العمليات الإرهابية على عمليات الإغاثة والاستجابة في سياق معالجة تداعيات الزلزال المدمر، التي طالت ملايين السوريين وخاصة في المناطق التي أعلنتها الحكومة منكوبة.

علامات استفهام

يقول الأكاديمي والأستاذ في جامعة دمشق الدكتور عقيل محفوض، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية :

* يزداد إيقاع هجمات داعش في مناطق عدة على جانبي الفرات، وهي مناطق ذات سيطرات ضعيفة للقوات الحكومية السورية، ويمكن للمراقب أن يلاحظ وجود تداخل بين مناطق سيطرة أميركية مباشرة، مثل "قاعدة التنف"، أو مناطق سيطرة جماعات مسلحة تابعة لأميركا أو مرتبطة بها، وبين مناطق نشاط التنظيم نفسه، وخاصة أن التنظيم لا يقوم بهجمات ضد القوات الأميركية المنتشرة في مناطق قريبة أو متداخلة، كما سبقت الإشارة له.

* ثمة أمور ملغزة بالفعل، إذ كيف يمكن لتنظيم أن يتحرك ويقوم بهجمات، ويستخدم نظم اتصال وحركة ودعم وإسناد وإمداد، في وقت تقول فيه قوات دول عديدة أنها تحاربه؟

إعاقة عمليات الإغاثة والاستجابة

* تثير الهجمات الأخيرة التي قام بها التنظيم في بادية حمص السورية، وراح ضحيتها عدد كبير من المدنيين، بالإضافة لعدد من قوات أمن الطرق السورية، مخاوف متزايدة من تصاعد تلك الهجمات وتمدد التنظيم لمناطق سبق أن تم إخراجه منها، ومن استغلاله الوضع الكارثي عقب الزلزال في سوريا، لخلق تحديات تعيق عملية الاستجابة الملحة لتداعيات وآثار الكارثة، وخاصة في بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية منهكة بالأساس، جراء سنوات من الحرب ومن الحصار المفروض على البلاد.