وقتل 53 مدنيا في هجوم شنه مسلحو "داعش" بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا خلاله مدنيين سوريين يقومون بجمع ثمار "الكمأة" في البادية السورية.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أن "مسلحي "داعش" هاجموا الجمعة، مجموعة مدنيين أثناء قيامهم بالبحث عن ثمار "الكمأة" في الأراضي الصحراوية بادية "السخنة"، أقصى ريف حمص الشرقي".

وأضافت أن "مسلحي التنظيم الإرهابي قاموا باستهداف المدنيين بوابل من نيران رشاشتهم بشكل مباشر ومن منطقة قريبة، فيما تشير المعطيات إلى أن بعضهم تم إعدامه بالرصاص من قبل مسلحي التنظيم".

وأكدت، أن "الضحايا هم 50 مدنيا وضابط وعنصران يتبعون إلى قسم "حماية الطرق" الدولية، التابع لوزارة وزارة الداخلية السورية"، ورجحت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي، في ظل صعوبة الاتصال مع بعض المفقودين من جامعي "الكمأة" الذين كانوا متواجدين في المنطقة التي تعرضت لهجوم مسلحي داعش.