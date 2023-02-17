في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن مؤتمر ميونيخ للأمن يعتبر محطة مهمة جدا، للمفاوضات العربية-الغربية، وليس لمحادثات الحرب الأوكرانية فقط.