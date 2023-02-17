في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن مؤتمر ميونيخ للأمن يعتبر محطة مهمة جدا، للمفاوضات العربية-الغربية، وليس لمحادثات الحرب الأوكرانية فقط.
في لقاء خاص مع سكاي نيوز عربية قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين:
- نأمل من مؤتمر ميونيخ وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا.
- طرحنا مسألة مكافحة الإرهاب خلال اللقاءات في مؤتمر ميونيخ.
- المحادثات الرئيسية في المؤتمر تدور حول حرب أوكرانيا، لكنها تشمل كذلك لقاءات بين قادة الغرب وقادة العرب، بشأن قضايا المنطقة.
- بالنسبة للوفد العراقي، طرحنا قضية محاربة الإرهاب والدعم الدولي لتحقيق ذلك.
- نحتاج لدعم عالمي لمحاربة الإرهاب، والتجربة العراقية فذة في هذا المجال، نحاول الاستفادة وكذلك نقل تجربتنا للجميع.
- يجب العمل بشكل مشترك على ضرب الإرهاب قبل أن يتحرك.
- نحتاج إلى دعم وتعاون دولي في مكافحة الإرهاب.
- قلقنا في العراق هو من الوضع الأمني في سوريا، فهناك المئات من الإرهابيين في السجون السورية، وهناك عوائل للإرهابيين في المخيمات.
- يجب العمل بشكل مشترك على ضرب الإرهاب قبل أن يتحرك.
- تجربة العراق في مكافحة الإرهاب يمكن أن تنقل إلى دول أخرى.
- الوضع الأمني في سوريا مع وجود خلايا إرهابية فيها يشكل مصدر قلق لنا.
- الحرب الأوكرانية تؤثر على منطقتنا ولها أبعاد مختلفة أبرزها الأمنية.