خلال كلمة له للحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا قال الرئيس بشار الأسد:
- الحرب في سوريا استنفدت الكثير من الموارد الوطنية.
- المرافق في سوريا كانت غير مهيأة للتعامل مع الزلزال.
- تلقينا مساعدات عاجلة من الدول الصديقة والشقيقة ساهمت في التخفيف من آثار الزلزال.
- الاستجابة السريعة خففت من آثار الزلزال الذي ضرب سوريا.
- يجب التعامل مع تداعيات الزلزال بدءا من إغاثة المنكوبين وتوفير مساكن مؤقت.
- سننشئ صندوقا لدعم المتضررين من الزلزال.
- سنتعلم من هذه التجربة القاسية سبل التغلب على ظروفنا على الرغم من ضعف إمكانياتنا.