وفيما يلي أهم ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة الاستجابة العاجلة لإغاثة المتضررين:

- 177 مليون دولار قيمة المساعدات التي أعلنت عنها دولة الإمارات للمتضررين من الزلزال حتى 16 فبراير 2023.

- منها 20 مليون دولار كاستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا.

- نقلت الإمارات 156 طنا من المساعدات الخاصة بالمنظمات الدولية عبر 7 طائرات تابعة للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية والجسر الجوي الخاص بطيران الإمارات.

- فريقان من البحث والإنقاذ قوامهما 134 فردا.

- مستشفيان ميدانيان لعلاج المصابين بسعة 250 سريرا.

- توفير جميع الأجهزة والمستلزمات و75 فردا من الأطقم الطبية.

- 2107 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية.

- إطلاق حملة "جسور الخير" بقيادة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبمشاركة أكثر من 16 جهة مانحة إماراتية.

سوريا:

44 طائرة لنقل المساعدات.

1630 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية.

2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.

إرسال فريق للبحث والإنقاذ مكون من 42 شخصا.

تركيا:

34 طائرة لنقل المساعدات.

447 طنا من المواد الغذائية والطبية.

إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 92 شخصا.

927 خيمة إيواء يستفيد منها حوالي 5 آلاف شخصا.

افتتاح مستشفى ميداني في منطقة إصلاحية.

إنشاء مستشفى في منطقة هاتاي.

كما ساهمت دول الخليج بدعم ومساعدة المتضررين من الزلزال الذي أوقع الكثير من القتلى والمصابين في تركيا.

الكويت، 97 مليون دولار:

جمعت 67 مليون دولار من خلال حملة أطلقها التلفزيون الحكومي.

السعودية، 90.7 مليون دولار:

7 طائرات محملة بفريق بحث وإنقاذ وعاملين في المجال الإنساني وأطقم صحية ومعدات طبية ومساعدات ومنازل مؤقتة.

عمان

أطلقت الجمعية العمانية للأعمال الخيرية حملة تبرعات.

تحدثت جريدة الشبيبة العمانية عن جمع مايقارب 650 ألف دولار.

جمع 4.5 مليون طن من المساعدات في العاصمة مسقط.

البحرين

أطلق ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية حملة تبرعات.