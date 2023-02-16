تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وذلك في إطار عملية الفارس-الشهم.
وفيما يلي أهم ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن خطة الاستجابة العاجلة لإغاثة المتضررين:
- 177 مليون دولار قيمة المساعدات التي أعلنت عنها دولة الإمارات للمتضررين من الزلزال حتى 16 فبراير 2023.
- منها 20 مليون دولار كاستجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا.
- نقلت الإمارات 156 طنا من المساعدات الخاصة بالمنظمات الدولية عبر 7 طائرات تابعة للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية والجسر الجوي الخاص بطيران الإمارات.
- فريقان من البحث والإنقاذ قوامهما 134 فردا.
- مستشفيان ميدانيان لعلاج المصابين بسعة 250 سريرا.
- توفير جميع الأجهزة والمستلزمات و75 فردا من الأطقم الطبية.
- 2107 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية.
- إطلاق حملة "جسور الخير" بقيادة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبمشاركة أكثر من 16 جهة مانحة إماراتية.
سوريا:
- 44 طائرة لنقل المساعدات.
- 1630 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية.
- 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص.
- إرسال فريق للبحث والإنقاذ مكون من 42 شخصا.
تركيا:
- 34 طائرة لنقل المساعدات.
- 447 طنا من المواد الغذائية والطبية.
- إرسال فريق بحث وإنقاذ مكون من 92 شخصا.
- 927 خيمة إيواء يستفيد منها حوالي 5 آلاف شخصا.
- افتتاح مستشفى ميداني في منطقة إصلاحية.
- إنشاء مستشفى في منطقة هاتاي.
كما ساهمت دول الخليج بدعم ومساعدة المتضررين من الزلزال الذي أوقع الكثير من القتلى والمصابين في تركيا.
الكويت، 97 مليون دولار:
جمعت 67 مليون دولار من خلال حملة أطلقها التلفزيون الحكومي.
السعودية، 90.7 مليون دولار:
7 طائرات محملة بفريق بحث وإنقاذ وعاملين في المجال الإنساني وأطقم صحية ومعدات طبية ومساعدات ومنازل مؤقتة.
عمان
- أطلقت الجمعية العمانية للأعمال الخيرية حملة تبرعات.
- تحدثت جريدة الشبيبة العمانية عن جمع مايقارب 650 ألف دولار.
- جمع 4.5 مليون طن من المساعدات في العاصمة مسقط.
البحرين
أطلق ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية حملة تبرعات.