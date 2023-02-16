وقالت المديرية العامة للآثار والمتاحف في منشور على "فيسبوك": "تضرر مدخل البرج المتقدم وهو باب القلعة الرئيسي، ولوحظ هبوط في سقف القوس الحامل لمدخل القلعة، وتصدع بلاط المدخل وهبوط في مدخل الباب للبرج وسقوط عدة حجارة من قنطرة المدخل".

كذلك تم رصد "سقوط أجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية، بالإضافة إلى تصدعات طويلة وخلع في واجهات مئذنة الجامع الأيوبي في القلعة".

وأضاف المنشور: "انهيار عدة مداميك مع الكورنيش العلوي لواجهات صحن الجامع الأيوبي من الداخل، وهناك انهيار في مدخل البرج المملوكي من الشرق".

إلى جانب ذلك، قال المنشور إن هناك "انهيار جزء من الجدار الجنوبي للثكنة العثمانية وهبوط جزء من سقف الثكنة، وانهيار كبير لصومعة الطاحونة العثمانية وتصدع في غرفة الطحن الشرقية، وانهيار في عدة مداميك للقنطرة بجانب مدخل قاعة العرض وحدوث تشققات بمدخل قاعة العرش".

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