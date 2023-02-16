قالت مسؤولة العلاقات الخارجية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دومينيك هايد، إن السياسة يجب أن تبقى بعيدة عن جهود الإغاثة والإنقاذ في سوريا.