قال أستاذ العلاقات الدبلوماسية والوزير اللبناني السابق غسان سلامة، في حديث خاص مع سكاي نيوز عربية، إن الهاجس الأول في سوريا يجب أن ينصبَّ على إغاثة المنكوبين بعيداً عن أي حسابات سياسية. وعن الأزمة في أوكرانيا، حذر سلامة من أن أخطر تداعياتها يكمن في الاستخفاف باستخدام السلاح النووي.