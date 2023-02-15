وقال الأسد وفق ما نقلت حسابات الرئاسة إن "الشعب السوري يرحب ويتفاعل مع أي موقف إيجابي تجاهه وخاصة من الأشقاء العرب"، مشدداً على "أهمية التعاون الثنائي بين سوريا والأردن".

وأودى الزلزال الذي ضرب الشمال السوري بحياة نحو أربعين ألف شخص في سوريا وتركيا، بينهم أكثر من 3600 شخص في سوريا.

وقال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال وداع نظيره الأردني في مطار دمشق في تصريحات صحفية "نتعاون منذ وقت طويل، لكن نقدر عالياً هذه الزيارة لأنها تأتي في وقت مناسب".

وأضاف "نشعر بالامتنان للمساعدات السخية التي أرسلتها الدولة الأردنية والمواطنون الأردنيون إلى سوريا".

من جهته، أكد الصفدي أنه "لا يمكن للأردن إلا أن يقف جنباً إلى جنب مع سوريا بعد حدوث الزلزال".

وتابع "نحن في لحظة إنسانية يعاني منها الشعب السوري الشقيق، ورسالتا هي الوقوف إلى جانبه".

وكانت عدة دول عربية قد أعلنت إرسال مساعدات إنسانية إلى سوريا، لأجل تخفيف تبعات الكارثة.