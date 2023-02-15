وسيخصص 20 مليون دولار من المبلغ الإضافي لتنفيذ مشاريع إنسانية استجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة العاجل بشأن سوريا بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية " أوتشا "، وذلك في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى جهود الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين من أجل مزيد من العون على جميع المستويات الإغاثية للتخفيف من تداعيات تلك الكارثة الإنسانية.



وكان رئيس دولة الإمارات قد وجه مؤخرا بتقديم مبلغ 50 مليون دولار أميركي للمتضررين من الزلازل في سوريا، إضافة إلى 50 مليون دولار أخرى إلى تركيا.



وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لليوم العاشر على التوالي إرسال مساعداتها الإغاثية إلى المتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا، حيث سيرت الدولة 70 طائرة إلى سوريا وتركيا حتى الآن.

وقد سيرت دولة الإمارات إلى سوريا 38 طائرة تحمل قرابة 1243 طنا من المساعدات الغذائية والطبية إضافة الى 2893 خيمة لإيواء قرابة 20 ألف شخص، إلى جانب إرسال فريق للبحث والانقاذ مكون من 42 شخصاً لتنفيذ مهام البحث والانقاذ في المناطق المتأثرة من الزلازل.



وعلى الجانب التركي سيرت الإمارات 32 طائرة تحمل الأجهزة والمواد الطبية إضافة إلى 927 خيمة إيواء يستفيد منها قرابة 5000 شخص إلى جانب افتتاح مستشفى ميداني في منطقة " إصلاحية " يحتوي على 50 سريرا متكاملا بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وغرف العمليات وفريق طبي يضم 75 طبيباً وممرضاً ومساعداً إضافة إلى إنشاء مستشفى آخر في منطقة هاتاي يحتوي على 200 سرير.



كما أرسلت الدولة فريق بحث وانقاذ مكونا من 92 شخصاً لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في منطقة كهرمان مرعش.