ورحب الشيخ محمد بن زايد - خلال اللقاء الذي جري في مجلس قصر البحر في أبوظبي – بزيارة البرهان إلى دولة الإمارات، معرباً عن تمنياته للسودان وشعبه تحقيق الاستقرار والوفاق والسلام.

وبحث الطرفان العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والسودان في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان رئيس دولة الإمارات على مستجدات الأوضاع والعملية السياسية في السودان.

وأكد الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق دعم دولة الإمارات مختلف الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني على صعيد الوحدة والبناء والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار.

من جانبه، عبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن شكره وتقدير لمواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة ومبادراتها الداعمة للسودان وشعبه في مختلف الظروف والمراحل.