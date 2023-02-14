وقال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أولى قوافل المساعدات من المنظمة الدولية دخلت شمال غرب سوريا، من تركيا، وبالتحديد من معبر باب السلامة الذي فتح حديثا.

وصرح المتحدث لرويترز أن المنظمة الدولية للهجرة هي التي سلمت المساعدات.

ولم يقدم تفاصيل عن حجم المساعدات أو نوعها، والتي وصلت للمناطق التي هزها الزلزال المدمر الأسبوع الماضي.

وقالت الأمم المتحدة في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين إن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على فتح معبرين حدوديين جديدين بين تركيا وسوريا.

وسيجري فتح المعبرين "لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب".