تحفل القمة العالمية للحكومات التي انطلقت، الاثنين، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" بالعديد من الأرقام اللافتة في هذا الحدث الذي يستعرض أبرز التحديات العالمية والحالية والمستقبلية.