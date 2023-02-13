وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعمال اليوم الأول من القمة، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أن القمة العالمية تجمع 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيرا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين.

وأضاف المكتب أن القمة تمثل أكبر تجمع من نوعه عالميا بمشاركة 150 دولة، وتستمر أعمالها حتى 15 فبراير.

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