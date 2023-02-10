وضرب زلزال قوي البلدين، يوم الإثنين الماضي، مما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، حسب أحدث حصيلة رسمية. في المقابل، يتوقع خبراء أن تبلغ قيمة الخسائر المادية مليارات الدولارات.

الإمارات

واصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" أعماله الإغاثية في تركيا ضمن جهوده لتخفيف آثار الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخرا.

واستمر الفريق في تنفيذ مهامه بتركيا والبحث عن ناجين أسفل الأنقاض ، فيما يتوزع على ثلاث مناطق هي الأصعب في محافظة كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال.



ويعمل الفريق بنظام المناوبات على مدار اليوم في الفترتين الصباحية والمسائية وذلك من أجل تغطية أكبر عدد من المنازل المهدمة التي توجد فرص للعثور على ناجين أسفل أنقاضها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع قد أعلنت أول أمس عن نجاح فرق البحث والإنقاذ في وزارة الداخلية ضمن عملية "الفارس الشهم / 2" في إنقاذ عائلة مكونة من "أم وابن وابنتين" من الجنسية السورية من تحت الأنقاض بعد سقوط منزلهم في أعقاب زلزال تركيا.

السعودية

وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا، اليوم الجمعة، الطائرتين الإغاثيتين الرابعة والخامسة، وتقلان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ويباشر الفريق عمله وفق أساليب عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معه بالطرق المثلى، والمساهمة في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.



وتضم الفرق المشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريق طبي من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرق ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.



ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

الأردن

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلازل، أقلعت أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي، اليوم الجمعة، ناقلة المستشفى الميداني، الذي قامت بتجهيزه القوات المسلحة الأردنية وسيكون موقعه في قرية بازارتشيش في تركيا.

ويضم المستشفى الميداني طاقما مكونا من 108 أطباء والممرضين والإداريين، وبسعة 24 سريرا وغرفة عمليات ومختبرات وغرفة عناية حديثة، بالإضافة إلى صيدلية وتخصصات أخرى.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك فيما يتعلق بتحويل الأموال من وإلى سوريا، للسماح بتقديم المساعدات اللازمة لها لمواجهة تداعيات الزلزال.

وفيما يلي قائمة بأبرز المساعدات المالية التي جرى الإعلان عنها خلال الأيام الماضية:

الإمارات العربية المتحدة

- أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. وتشمل المبادرة تقديم 50 مليون دولار للمتضررين من الزلازل من الشعب السوري، إضافة إلى 50 مليون دولار إلى الشعب التركي.

- وجه نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

الجزائر

قدمت الحكومة الجزائرية، الجمعة، مساعدة مالية بقية 45 مليون دولار إلى تركيا وسوريا، وذلك تنفيذا للتعليمات التي أسداها عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

وسيجري تقديم مساعدات مالية قدرها 30 مليون دولار لجمهورية تركيا، و15 مليون دولار للجمهورية العربية السورية.

البنك الدولي

- قال البنك الدولي، الخميس، إنه بصدد تقديم مساعدات إلى تركيا بقيمة 1.78 مليار دولار لتمويل أعمال الإغاثة والتعافي.

- أضاف البنك في بيان أنه سيتيح 780 مليون دولار لأنقرة على الفور، إذ سيجري تحويل الأموال ضمن مشروعي قرض قائمين للبنك الدولي في تركيا. وقال متحدث باسم البنك إنه يجري إعداد مساعدات بقيمة مليار دولار أخرى لأعمال التعافي وإعادة الإعمار في تركيا لكن ترتيبها سيستغرق مزيدا من الوقت.

الولايات المتحدة

- قالت الولايات المتحدة، الخميس، إنها ستوفر مساعدات إنسانية عاجلة قيمتها 85 مليون دولار لتركيا وسوريا، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- أضافت الوكالة الأمريكية في بيان أن "هذا التمويل الجديد يدعم شركاء (الإغاثة) الإنسانية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتوصيل مساعدة ضرورية للغاية إلى الملايين في تركيا وسوريا".

ألمانيا

تعتزم ألمانيا زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها في سوريا إلى 26 مليون يورو (28 مليون دولار) لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين بعد الزلزال المدمر.

بريطانيا

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الخميس، إن بريطانيا تتعهد بتمويلات إضافية، تبلغ ثلاثة ملايين جنيه إسترليني (3.65 مليون دولار) على الأقل، لدعم عمليات البحث والإنقاذ ومساعدات الطوارئ في سوريا.

قطر

قالت منظمة قطر الخيرية التي تمولها دولة قطر إنها ستوزع 27 ألف وجبة ساخنة في غازي عنتاب، حيث يقع أحد مكاتبها، وسوف تزود أماكن الإيواء في تركيا وسوريا بمواد الإغاثة. وخصصت المنظمة ستة ملايين دولار للمراحل الأولى من مساعداتها.

الصين

- أعلنت الصين عن تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (4.4 مليون دولار) بعد الزلزال.

- قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية روتينية الأربعاء إن مليوني دولار من المساعدات الطارئة ستوجه لتوفير السيولة النقدية المطلوبة لإمدادات الإغاثة العاجلة مشيرة إلى أن الصين ستسرع وتيرة مشروعات المساعدة الغذائية القائمة.

- التزمت الصين أيضا بتقديم أول دفعة من المساعدات الطارئة لتركيا بقيمة 40 مليون يوان

كندا

تعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو بتقديم عشرة ملايين دولار كندي (7.5 مليون دولار) مساعدة فورية لتركيا وسوريا، وقال إن كندا ستواصل تقديم الدعم مع تطور الوضع.

أستراليا

- قالت أستراليا إنها ستقدم عشرة ملايين دولار أسترالي (سبعة ملايين دولار) كمساعدات وتنشر فريق بحث وإنقاذ بالمناطق الحضرية من 72 فردا إلى تركيا.

*الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية

- خصصت الكنيسة الرومانية الكاثوليكية الإيطالية 500 ألف يورو (537800 دولار) لإغاثة الطوارئ.

باكستان

- أنشأ رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الثلاثاء، صندوق إغاثة لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا وناشد شعبه وخاصة رجال الأعمال ورجال الخير التبرع للصندوق بسخاء.

- وأعلن مجلس الوزراء الاتحادي الباكستاني التبرع براتب شهر واحد لصالح الصندوق. كما تقرر أن يتبرع موظفو الحكومة من الدرجات الوظيفية من 18 إلى 22 براتب يوم واحد للشعب التركي المنكوب.

السويد

أعلنت ستوكهولم التي ترأس الاتحاد الأوروبي، في الوقت الحالي، التبرع بنحو 650 ألف دولار لتركيا وسوريا عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر.