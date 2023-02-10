وفيما يلي آخر المعلومات المتوفرة بشأن عدد الضحايا وجنسياتهم:

السعودية

قال القائم بأعمال السفارة السعودية في أنقرة، لصحيفة "عكاظ"، إن المواطنة السعودية التي كانت مفقودة تحت الأنقاض في أنطاكيا، توفيت.

مصر

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، وفاة زوجين مصريين جراء زلزال تركيا، مشيرة إلى أن "جميع الطلاب بخير".

وأوضحت الجندي أن "جميع الطلاب المصريين بخير، ولا توجد أي حالات وفاة باستثناء الزوجين المصريين اللذين لقيا مصرعيهما الثلاثاء، تحت أنقاض منزلهما"، مضيفة أن السفارة المصرية لدى تكيا "تتابع موضوع نقلهما إلى مصر في حال إذا رغب ذويهما بذلك".

الجزائر

كما لقيت جزائريتين مصرعهما إثر الزلزال المدمر، وفق ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الخميس.

وأوضحت الوزارة أن "الأمر يتعلق بسرايري سميحة (44 سنة) وابنتها بربر هديل (13 سنة)، اللتين تم انتشال جثتيهما في مدينة الإسكندرون بمحافظة هاتاي جنوبي تركيا، وتم التأكد من هويتيهما".

وستتكفل الجزائر بإعادة جثمانيهما، إذ باشرت مصالح القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول بالتنسيق مع السلطات التركية، إجراءات النقل.

المغرب

وبدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، الخميس، إن 4 مغاربة لقوا حتفهم في زلزال تركيا، فيما أصيب 84 آخرون.

وأشار إلى أن خلية الأزمة، التي تم تشكيلها لتتبع وضعية المغاربة في ظل الزلزال، تلقت 1743 اتصالا هاتفيا من الجالية المغربية بتركيا وعائلاتهم، وتم التبليغ عن 4 وفيات، فيما تم التأكد من أن 84 مغربيا آخرين أصيبوا خلال الزلزال لكنهم في صحة جيدة.

وكانت سفارة المملكة المغربية بأنقرة قد قالت الثلاثاء، إن سيدة مغربية توفيت في مدينة أنطاكيا، لافتة إلى أنها كانت تبلغ من العمر 51 عاما وكانت متزوجة من تركي، مشيرة إلى أن ابن الراحلة (16 عاما) تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجروح طفيفة، وهو الآن بصحة جيدة.

السودان

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن طالبا سودانيا، توفي بولاية ملاطية، إلا أن الخارجية السودانية لم تعلق على تلك الأنباء، وقالت في وقت سابق على لسان المتحدث باسمها، إن "أوضاع جميع السودانيين في تركيا وسوريا مستقرة".

الأردن

وفي الأردن، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سنان المجالي، إن "الفريق القنصلي الذي تم إرساله من قبل السفارة الأردنية في أنقرة إلى مدينة أنطاكيا، يواصل متابعة أعمال البحث والتحري عن المواطنَين الأردنيين اللذين انقطع الاتصال بهما، مع السلطات التركية وفرق الإنقاذ والمستشفيات".

كما أوضح أن السفارة الأردنية في أنقرة "قامت بتأمين عدد من المواطنين الأردنيين المقيمين في تركيا الذين تضرروا جراء الزلازل، في مراكز إيواء بالتنسيق مع السلطات التركية".

وقامت السفارة الأردنية في دمشق كذلك "بتقديم التسهيلات اللازمة لعائلة أردنية مقيمة في مدينة طرطوس، طلبت العودة إلى المملكة بعد تعرض منزلها لأضرار جراء الزلزال".

كما أشار المجالي إلى أن "الوزارة تلقت اتصالا من ذوي مواطنة أردنية مقيمة في أنطاكيا، مساء الخميس، وأفادوا بأن زوجها أكد وفاة شقيقتهم جراء الزلزال".

اليمن

قال "اتحاد طلاب اليمن في تركيا"، في بيان، إن طالبا يمنيا وزوجته وابنتهما توفوا جراء الزلزال الذي ضرب مدينة ملاطية، مضيفا أن هناك 5 حالات لا تزال تحت الأنقاض و109 متضررين ماديا. وكانت تقارير أخر قد ذكرت أن 6 يمنيين في قوائم الضحايا.