وشرح بن لعبون الأسباب في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا إن "دول السعودية واليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والعراق وشرقي سوريا والأردن، تكوّن ما يُعرف جيولوجيًا بالبلاطة أو الصفيحة العربية، وهي كتلة من القشرة العربية انفصلت عن الصفيحة الأفريقية قبل نحو 30 مليون سنة، ومنذ ذلك الحين وهي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بمعدل 2 سم سنويًا".

وأضاف أنه "نتيجة لتلك الحركة تكوّن واتسع البحر الأحمر وخليج عدن، واصطدمت الصفيحة العربية بالصفيحتين الإيرانية والتركية وتكونت سلاسل جبال عمان، وزاغروس في جنوب غربي إيران، وجبال طوروس في جنوب شرقي تركيا، وتكونت سلسلة من الصدوع التحولية على امتداد خليج العقبة-البحر الميت وشمالًا، وسلسلة صدوع خليج عدن-بحر العرب (خط أوين)".

وأوضح أن جميع المناطق المذكورة تشكل حزاما نشطا من الزلازل والتصدعات، وما زال هذا الحزام نشطًا يتزلزل ويتصدع منذ ملايين السنين.

وشدد على أنه برغم أن الزلازل قد تحدث في أي مكان، إلا أن منطقة الخليج عموما لا تواجه مخاطر كبرى مرصودة لهذه الأسباب:

معظم منطقة الخليج تبعد عن خطوط التماس مع مناطق الزلازل الخطرة.

السعودية فقط من بين دول الخليج هي التي بها مناطق محدودة على تماسّ مع المنطقة الزلزالية التي تمتد من خليج العقبة شمالاً إلى جنوب شرق تركيا.

الهزات الأرضية المتوالية في منطقة الخليج قد لا يشعر بها الناس.

على امتداد ساحل البحر الأحمر تحدث ألف هزة أرضية يوميا لا ينتج عنها أية مخاطر.

ويتركز النشاط الزلزالي عموما في هذه المناطق: