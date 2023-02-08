ونشرت صفحة "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني) في سوريا، على مواقع التواصل الاجتماعي، "شكرا لمصر وللشعب المصري".

وجاء في المنشور: "شكرا لمصر وللشعب المصري على موقفهم السباق في تلبية نداء السوريين المنكوبين في شمال غربي سوريا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وقدوم فريق تقني لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض وتقديم الرعاية الطبية".

يذكر أن جهود الإغاثة الحكومية في سوريا صعبة في المناطق التي طالها أكبر قدر من الضرر، وذلك لأن مسلحي المعارضة هم من يسيطرون على شمال غربي البلاد.

وتبذل منظمة "الخوذ البيضاء" جهودا كبيرة بإمكانيات متواضعة لإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في تلك المناطق.