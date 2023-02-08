وأفاد مراسلنا بأن الفرق الإماراتية تمكنت في البداية من انتشال الأم ثم واحد من أطفالها، مشيرا إلى أن حالتهم جيدة وعمل الفريق الطبي على تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وفي وقت لاحق، تمكنت الفرق من انتشال طفلين آخرين.

وسادت الفرحة في أفراد العائلة الذين تجمعوا حول المنزل المنهار.

وقال قائد فريق عمليات الإنقاذ الإماراتي، العقيد خالد الحمادي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الفريق تمكن من إنقاذ أربعة أرواح هي الأم وأطفالها، مشيرا إلى المكان كان صعبا وضيقا للغاية بسبب الدمار، لكن بتوفيق من الله تمكن الفريق من مساعدتهم.

وأضاف أن فرق إنقاذ إماراتية عملت على إحداث فتحة في المبنى المنهار، حتى لا يتأثر المبنى ولا يحدث أي تبعات على أفراد العائلة.

وكانت العائلة السورية، المكونة من أم وأطفالها الثلاثة على قيد الحياة، علقت تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين.

وعلمت فرق الإنقاذ الإماراتية لأكثر من 60 ساعات في عملية إخراج هذه العائلة العالقة باستخدام أدوات تقنية متقدمة وبحيطة وحذر.

وفي البداية، سمع أفراد فرق الإنقاذ صوت المرأة، وتحدثوا معها مطمئنين إياها بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجهل إنقاذها وإنقاذ أطفالها.

وتتوزع فرق الإنقاذ الإماراتية على ثلاث مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال، فجر الاثنين، علما بأن المحافظة تعد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

مساعدات الإمارات إلى تركيا وسوريا