تمكن فرق الإنقاذ الإماراتي، الأربعاء، من انتشال أفراد عائلة سورية مكونة من 4 أشخاص أحياء، علقوا تحت أنقاض مبنى انهار في محافظة كهرمان مرعش جنوبي تركيا.
وأفاد مراسلنا بأن الفرق الإماراتية تمكنت في البداية من انتشال الأم ثم واحد من أطفالها، مشيرا إلى أن حالتهم جيدة وعمل الفريق الطبي على تقديم الإسعافات الأولية لهما.
وفي وقت لاحق، تمكنت الفرق من انتشال طفلين آخرين.
وسادت الفرحة في أفراد العائلة الذين تجمعوا حول المنزل المنهار.
وقال قائد فريق عمليات الإنقاذ الإماراتي، العقيد خالد الحمادي، لـ"سكاي نيوز عربية" إن الفريق تمكن من إنقاذ أربعة أرواح هي الأم وأطفالها، مشيرا إلى المكان كان صعبا وضيقا للغاية بسبب الدمار، لكن بتوفيق من الله تمكن الفريق من مساعدتهم.
وأضاف أن فرق إنقاذ إماراتية عملت على إحداث فتحة في المبنى المنهار، حتى لا يتأثر المبنى ولا يحدث أي تبعات على أفراد العائلة.
وكانت العائلة السورية، المكونة من أم وأطفالها الثلاثة على قيد الحياة، علقت تحت الأنقاض إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين.
وعلمت فرق الإنقاذ الإماراتية لأكثر من 60 ساعات في عملية إخراج هذه العائلة العالقة باستخدام أدوات تقنية متقدمة وبحيطة وحذر.
وفي البداية، سمع أفراد فرق الإنقاذ صوت المرأة، وتحدثوا معها مطمئنين إياها بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجهل إنقاذها وإنقاذ أطفالها.
وتتوزع فرق الإنقاذ الإماراتية على ثلاث مناطق هي الأصعب في كهرمان مرعش منذ حدوث الزلزال، فجر الاثنين، علما بأن المحافظة تعد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.
مساعدات الإمارات إلى تركيا وسوريا
- أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.
- وجه رئيس دولة الإمارات بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال فريقي بحث وإنقاذ إضافة إلى إمدادات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين من الزلزال في تركيا وسوريا، لتستفيد منها الأسر في المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الزلزال.
- نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وجه بمساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، من خلال "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".
- أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع الإماراتية بدء عملية " الفارس الشهم / 2 " لدعم تركيا وسوريا، وعبر هذه العملية وصلت طائرتان تحملان مساعدات إلى مطار دمشق، كما وصلت طائرة مساعدات إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية.
- "الهلال الأحمر الاماراتي" تدعو للانضمام إلى حملة "جسور الخير" لدعم المتضررين في سوريا وتركيا جراء الزلزال.