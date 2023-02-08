وقد شملت المساعدات الإنسانية في المرحلة الأولى 12 طنا من المواد الإغاثية وعددا من الخيم لإيواء 216 لاجئا.

وكانت قد دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية وتنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة "جسور الخير" والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.