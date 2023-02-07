وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الطفلة بأيديهم، وهم يطمئنونها بأن والدها قريب بجانبها.

وخرجت الطفلة نور من تحت الركام، وجهها مغطى بالغبار، في بلدة جنديريس التي تسيطر عليها المعارضة شمال حلب.

والتقطت مقاطع فيديو أخرى، إنقاذ طفل آخر حوصر ووالدته تحت الأنقاض لأكثر من 20 ساعة.

وتُظهر المشاهد المتطوعين يخرجون الطفل الصغير بعناية من مبنى منهار وسط تساقط كثيف للأمطار.

طفل ثانٍ اسمه أحمد، تم انتشاله من تحت الركام في قرية قطمة شمال حلب.

وخرج أحمد مغطى بالغبار، وهو يبكي قبل نقله لتلقي العناية الطبية.