وعكس المقطع حالة من الذهول عند إنقاذ الرضيع الذي لم يتجاوز عمره الأشهر، عند انتشاله من تحت الأنقاض ملطخا بالدماء.

وخلف الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، الكثير من الأضرار البشرية والمادية.

واستنفرت الجهود المحلية في كلتا الدولتين لإنقاذ العالقين تحت أنقاض الزلزال المدمر.

واستثار الزلزال الجهود الدولية لطرح تقديم المساعدات للدولتين المنكوبتين، بما في ذلك إرسال فرق إنقاذ تساعد بعمليات انتشال الضحايا والجرحى.