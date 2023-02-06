وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالين، عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان اليوم سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامن بلاده الكامل مع سوريا وتركيا، ووقوفها إلى جانب البلدين في هذه الظروف الصعبة والمأساة الإنسانية الكبيرة، واستعدادها لتقديم كل دعم ممكن للمساعدة في مواجهة آثار هذا الزلزال.

من جانبهما، عبر الرئيسان السوري والتركي عن خالص الشكر والتقدير للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاعره الطيبة داعين الله أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها من كل شر.