أكد أمين عام الهلال الأحمر السوري خالد عرقسوس في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، الإثنين، أن هناك نقصا شديدا في الأدوية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات في ظل كارثة الزلزال الذي ضربت البلاد.