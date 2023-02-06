وجاء في بيان للوزارة أن "القوات الروسية تعمل بشكل طبيعي، وأفراد القوات المسلحة الروسية يؤدون مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، ولا يوجد أي تدمير أو أضرار بالمنشآت العسكرية الروسية".

وتضررت سوريا من الزلزال المدمر الذي هزّ عدة أقاليم جنوبي تركيا، الإثنين، وبلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت وزارة الصحة السورية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة معظمها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.

وتتمتع روسيا بحضور عسكري في سوريا منذ شنها ضربات جوية وعمليات برية هناك عام 2015.

وتتخذ القوات الروسية من حميميم قاعدة عسكرية رئيسية لها في سوريا، ومقرا لانطلاق عملياتها على الأراضي السورية وفي أجوائها.

وقد وقعت روسيا اتفاقا مع سوريا، في أغسطس 2015، يمنح الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة حميميم في كل وقت من دون مقابل، ولأجل غير مسمى.