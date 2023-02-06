وأعلن معاون وزير الصحة أحمد ضميرية في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، عن تسجيل 42 وفاة ونحو 200 إصابة في محافظات حلب وحماة واللاذقية وذلك في حصيلة غير نهائية نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وبلغت قوته 7.9 درجة.

وأكد ضميرية أنه تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المستشفيات في كل المحافظات، واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمستشفيات، لافتا إلى أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة.

وأشار ضميرية إلى إرسال فرق طبية من محافظات حمص وطرطوس مع 11 سيارة إسعاف، وتوزيع العيادات المتنقلة في حلب والبالغ عددها 15 سيارة على أماكن متفرقة لفرز الإصابات حسب الخطورة.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات إنقاذ عالقين تحت الأنقاض في مناطق عدة بسوريا، بالإضافة إلى فيديوهات رصدت حجم الدمار الناجم عن الزلزال.

وفي أحد الفيديوهات، ظهر مواطنون وقد تمكنوا من إخراج فتى كان عالقا تحت أنقاض مبنى مهدم.

وكانت وكالة إدارة الكوارث بتركيا قد أعلنت، الإثنين، أن 76 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 440 آخرون في الزلزال المدمر الذي هز عدة أقاليم في جنوب البلاد.

وأفادت الوكالة بأن "76 من مواطنينا لقوا حتفهم في أضنة وأديامان وملطية وكهرمان مرعش وغازي عنتاب، وأصيب 440 مواطنا في شانلي أورفا وديار بكر وأضنة وأديامان وملطية وعثمانية وهاتاي وكلس".