وأوضحت وزارة الدفاع الإماراتية أن التمرين، الذي ينفذ داخل مياه وأجواء وأراضي دولة الإمارات، تشارك فيه قوات واجب مشتركة من القوات البرية وحرس الرئاسة والقوات البحرية والقوات الجوية والدفاع الجوي والطيران المشترك.

وبدأ التمرين بتنفيذ قوة الواجب المشتركة (زايد) لعمليات القوات المحمولة جوا ليلا.

وأشار قائد العمليات المشتركة، اللواء الركن صالح العامري، إلى انتهاء المرحلة الأولى بنجاح قوة الواجب المشتركة (زايد) في إنجاز جميع واجباتها التعبوية في التوقيتات المحددة لها بالرغم من المخاطر العالية في بيئة العمليات المشتركة.