وقال بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي إن اللقاء تم بحضور وزير الخارجية السوداني المكلف السفير علي الصادق.

وتطرق اللقاء إلى سبل "إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم"، فضلا عن "المجالات الأمنية والعسكرية".

وحث الجانب السوداني نظيره الإسرائيلي على تحقيق الإستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطينى.

كما تناول اللقاء أيضا الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.

وكان كوهين وصل إلى الخرطوم، الخميس، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي وقت سابق، قال مكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إنه "سيعقد في المساء مؤتمرا صحفيا عند عودته من زيارة رسمية تاريخية".

وسبق أن زار كوهين السودان عندما كان وزيرا للاستخبارات عام 2021.

وفي يناير 2021، قال السودان إن وزير العدل في ذلك الوقت نصر الدين عبد الباري وقع على "اتفاقيات إبراهيم" مع إسرائيل، خلال زيارة لوزير الخزانة الأميركي حينئذ ستيفن منوتشين.