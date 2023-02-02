من جانبه ذكر موقع أكسيوس الأميركي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الخرطوم اليوم والتقى رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان.

كما ذكرت وكالة رويترز أن وفدا إسرائيليا زار السودان لبحث توقيع اتفاق بشأن العلاقات بين الجانبين.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قد ذكرت في وقت سابق أن السودان قد ينضم قريباً إلى الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.

وأشارت إلى أن هناك مفاوضات تجرى مع الخرطوم بوساطة أميركية، وقالت إن هناك إمكانية لتوقيع اتفاقية بين إسرائيل وعدد من الدول الأخرى.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن مصادر من الخارجية الإسرائيلية أوضحت أن بيانا سيصدر بمجرد عودة وزير الخارجية من الخرطوم.