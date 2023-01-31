وقال المصدر إن طائرة مسيرة يعتقد أنها أميركية استهدفت فجر الثلاثاء سيارة بجوار محطة للمشتقات النفطية في منطقة الصمده بوادي عبيدة في محافظة مأرب.

وأسفرت الغارة عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها.

يشار إلى أن هذا هو الهجوم الأول من نوعه منذ مطلع العام الجاري.

الجدير بالذكر أنه منذ الهجوم على المدمرة الأميركية "أس أس كول" في العام 2000 تعمل الولايات المتحدة على ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة باستهدافهم بواسطة سلاح الطيران، وسجلت اليمن عمليات كثيرة في عدة محافظات على مدار السنوات الماضية.