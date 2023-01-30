وجاءت تصريحات الجابر الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، خلال حفل تخريج أول دفعة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، التي يرأس مجلس أمناءها.

وأكد الجابر أن التحول في الطاقة يجب أن يهدف إلى جعل كوكب الأرض "أكثر ثراء وعافية"، مشددا على ضرورة أن "تتم مكافحة التغير المناخي من دون إبطاء عملية النمو الاقتصادي".

وقال الجابر: "نحن بحاجة إلى قيادة تحول شامل للطاقة لا يترك أحدًا وراء الركب، خاصة في جنوب الكرة الأرضية. نحن بحاجة إلى جعل كوكبنا أكثر ثراءً وعافية في آن واحد".

حلول شاملة

وأكد الجابر على الحاجة إلى إدارة عملية "تقدم حلولا شاملة لا تترك أحدا خلف الركب ولا سيما في نصف الكرة الأرضية الجنوبية"، مشيرا إلى أهمية "تعزيز النمو الاقتصادي في كوكبنا بشكل متزامن مع الارتقاء بجودة الحياة".

وتابع: "نحن بحاجة إلى تفادي تجاوز ارتفاع درجات الحرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية دون إبطاء عملية النمو الاقتصادي".

نظرة واقعية

وقال الجابر إن "كوب 28" يأتي في "لحظة محورية"، مشيرا إلى أن "عام 2023 سيكون عاما متميزا لدولة الإمارات والعالم فهو عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفيه سنستضيف وفود العالم المشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28".

وأضاف: "إذ ندرك أهمية العمل المطلوب والأهداف المتوقعة، تطلع دولة الإمارات للقيام بهذا الدور بنظرة واقعية وشعور عال بالمسؤولية وإدراك لأهمية السرعة في الإنجاز".