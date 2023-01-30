وأوضح السفير أبو زيد، بأنه من المقرر أن يلتقي شكري خلال الزيارة مع عدد من المسؤولين الروس، من بينهم وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، بالإضافة إلى سكرتير عام مجلس الأمن القومي، نيكولاي باتروشيف.

وسيناقش وزير الخارجية المصري مع المسؤولين الروس مجمل ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التعاون، بما يحقق مصالح البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية: "إن الزيارة سوف تتيح الفرصة للجانبين المصري والروسي للتشاور وتبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الدولية والإقليمية ذات التأثير على المصالح المشتركة للبلدين، بما في ذلك تطورات الأزمة الروسية/ الأوكرانية وتداعياتها المختلفة".