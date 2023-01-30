وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن "دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها لحكومة جمهورية باكستان ولشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكانت السلطات الباكستانية قد قالت في وقت سابق الإثنين، إن عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذي تم في مسجد في بيشاور، ارتفع إلى 32 قتيلا على الأقل و147 جريحا. ووصف رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، التفجير بأنه "انتحاري".