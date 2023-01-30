وجاء حديث أنتوني بلينكن وسامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة المصرية القاهرة، في أعقاب مباحثات أجراها بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

سياق الأحداث: بلينكن وصل إلى مصر، في مستهل جولة في المنطقة تستمر ثلاثة أيام، وتأتي وسط تصاعد خطير للعنف بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية.

واشنطن تريد دعما مصريا

قال وزير الخارجية الأميركي: "على مدار التاريخ ترأست مصر الجهود في المنطقة لتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة وتستمر بتأدية هذه الجهود، علما بأن هذه المرحلة حساسة من ذي قبل".

وأضاف: "عملت مصر على تبديد التوترات بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وقال: "اليوم، وفيما نرى زيادة في التوترات وتصاعدها، فإننا نعمل مع كل من الرئيس والوزير (المصريين) لتخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار".

وأضاف أنه سيدعو الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العمل على تخفيض حدة التوتر، مؤكدا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وأعرب عن أمله بأن تعمل بلاده مع مصر على تعزيز العلاقات بين إسرائيل والدول المجاورة من أجل الرخاء وازدهار المنطقة.

"القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة"

ومن جانبه، قال شكري: "نعول كثيرا على التعاون المشترك بين مصر وأميركا في إطار تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفقا لمبادئ الشرعية الدولية والمصالح المشتركة التي نعمل على تعزيزها ولا تزال منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "أن الأوضاع في الشرق الأوسط احتلت قدرا كبيرا في مباحثات الوزير الأميركي مع السيسي والمباحثات الموسعة"، مشيرا "إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال المباحثات والأهمية لتحقيق الاستقرار لمنع أي نوع من التصعيد وإيجاد الإطار السياسي الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وتابع: "التطورات الأخيرة هي تطورات مؤسفة نعمل على احتوائها ونعمل على إعادة التهدئة ومراعاة مصالح كل الأطراف واستقرار المنطقة".

إلى جانب التطورات في الأراضي الفلسطينية، ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك:

سد النهضة

بشأن ملف سد النهضة، قال وزير الخارجية الأميركي: "نحن ندعم أي حل يقوم على ضمان مصالح جميع الأطراف ويراعي الحياة المعيشية لكل من مصر والسودان وإثيوبيا". وأبدى تفهمه بأن مصر تعتبر مسألة السد مسألة وجودية بالنسبة إليها.

في المقابل، قال سامح شكري: "تناولنا مسألة سد النهضة وأهمية استمرار العمل المشترك لضمان مصالح كافة الأطراف الثلاثة وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الموارد المائية والأمن المائي المصري".

ليبيا والسودان

قال وزير الخارجية المصري إنه تم تناول قضايا السودان وليبيا، مؤكدا أهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات للتغلب عليها مثل الإرهاب الذي كان من الأولويات الرئيسية.

قال بيلنكن إن مصر لعبت دورا في خفض التصعيد في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي في ليبيا.

العلاقات الثنائية