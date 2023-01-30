وأفاد متحدث باسم الخارجية الأميركية بأن بلينكن ناقش مع السيسي سبل خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويجتمع بلينكن في القاهرة بالسيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري ومن المتوقع أن يبحث قضايا إقليمية من بينها مساعي الانتقال السياسي في السودان والجمود بين الفصائل المتنافسة في ليبيا.

ووفق إفادة للسفارة الأميركية في مصر، فإن الزيارة تأتي لـ"تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان بقيادة السودانيين".

وبحسب بيان السفارة الأميركية بمصر، فإن بلينكن "سوف يزور إسرائيل والضفة الغربية للتشاور حول الأولويات الدولية والإقليمية، والعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".