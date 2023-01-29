وتترقب الأوساط السياسية في تونس نسبة الإقبال على التصويت.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر، إن الإعلان عن النتائج الأولية سيتم في الأول من فبراير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في مارس القادم.

وقال رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، السبت، إن عدد المترشحين الذين فازوا بمقاعد في الجولة الأولى كانوا 23 منهم 3 نساء و20 رجلا.

وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والمعنيين بالدور الثاني إجمالا 7.853.447، من بينهم 5.827.949 مسجلا آليا، و2.025.498 مسجلين إراديا.





